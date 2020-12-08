فاروق الباز يكشف حقيقة نزول كائنات فضائية الأرض (فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف الدكتور فاروق الباز، مدير أبحاث الفضاء في بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية ، حقيقة ادعاء عالم إسرائيلي بتواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كائنات فضائية، وعقد عدة اتفاقيات معهم ، قائلاً: "تخاريف، لم نجد إلى يومنا هذا إثبات علمي محقق كائنات فضائية او أي حياة خارج كوكب الأرض".

وتابع "الباز"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين،أن هناك آلاف الاحتمالات في الكون حول وجود حياة أخرى خارج كوكب الأرض، لكن لم نعلم أي معلومة حول هذا الأمر حتى الآن، معقبًا: "ربنا خلق ملايين الحاجات، واحنا بنكتشفها حبة حبة".

وأضاف أن قارة إفريقيا كانت قريبة من خط الاستواء، ولكنها تحركت إلى الشمال، مشيرًا إلى أن إفريقيا كانت مليئة بالحيوانات والخضرة، ولكن بسبب ابتعادها عن الخط الاستوائي انخفضت نسبة المطر، وتحولت الخضرة إلى صحاري، معقبًا: "إفريقيا بتبعد عن منطقة الامطار، والمنطقة هتتصحر، دا شيء ثابت علميًا".

وأشار إلى أن المياه الجوفية أكثر نقاءً من مياه نهر النيل، وهذه المياه هبطت على مصر منذ آلاف السنوات، معقبًا: "مياه شرق العوينات أنظف من مياه النيل بنسبة 100%".

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