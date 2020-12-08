صاحب فيديو إلقاء النقود بالشارع: " كسبت في البورصة... فقولت أوزع الفلوس"(فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال المهندس صبري صدومة، صاحب فيديو إلقاء النقود بالشارع، إنه قام بتوزيع النقود على الناس في الشارع، فقام البعض بالتجمع حوله، فقمت بالصعود إلى البلكونة، وقام بالقاء النقود، خوفًا على نفسه من تجمع الناس، خاصة،أنه كبير السن".

وتابع "صدومة"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه قام بإلقاء الأموال على الناس من البلكونة، معقبًا: "الموضوع بسيط، والدنيا أتقلبت عليا مش عارف ليه"، مشيرًا إلى أن ما قام به يأتي تنفيذا لقوله تعالي:" وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ".

وأشار إلى أنه على المعاش، وكان يعمل مهندسًا في شركة بترول، واموره طيبة في شراء أسهم البورصة، متابعًا: "لقيت نفسي كسبان في البورصة، فقولت أوزع الفلوس على الناس".

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