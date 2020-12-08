بداية من اليوم.. الأرصاد تُعلن عن مرتفع جوي جديد يضرب البلاد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت هيئة الأرصاد، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا، تُعلن من خلال عن بدء المرتفع الأزوري بداية من اليوم الثلاثاء، قائلة: "بداية من الثلاثاء تعود البلاد تحت سيطرة المرتفع الأزوري.. حيث تنخفض درجة الحرارة وتعود حول معدلاتها وتنخفض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر نتيجة الشبورة المائية.. كما تستمر فرص سقوط الأمطار علي مناطق من شمال الصعيد".

"وتابعت: "عودة إلى الأجواء الشتوية مرة اخري بعد أن سجلت درجة الحرارة علي القاهرة يوم الإثنين ٢٨ درجة وانخفضت الرؤية الأفقية علي الكثير من المحافظات نتيجة نشاط الرياح والرمال المثارة، كما تساقطت الأمطار علي مناطق متفرقة من شمال البلاد".

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.


طقس الثلاثاء نهارًا

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (بني سويف- الفيوم- المنيا).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

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