ميدو يكشف عن ثورة "فيفا" في كرة القدم بعد انضمامه إلى اللجنة الفنية

أعلن الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن انضمامه إلى اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفقة أرسين فينجر مدرب آرسنال السابق.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه انضم إلى اللجنة الفنية لتطوير كرة القدم في الفيفا رفقة الأسطورة آرسين فينجر.





وأوضح أن الاتحاد الدولي يدرس عمل ثورة جديدة في كرة القدم من خلال الاستناد إلى نظام كرة اليد لتجنب إضاعة الوقت في المباريات.





وواصل، "متوسط عدد الدقائق الفعلية في كرة القدم هو من 54-58 دقيقة، وعلى ضوء ذلك تم طرح فكرة في الفيفا لتطبيق نظام الباسكت في كرة القدم وأن يكون توقيت المباراة 60 دقيقة متواصلة دون فواصل".





وكشف أن آرسين فينجر يسعى بكل قوته ليتم إلغاء بطولة كأس العالم للأندية.



