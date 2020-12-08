تعليق ناري من شهيرة بعد تجاهل مهرجان القاهرة تكريم الراحل محمود ياسين (فيديو)

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قالت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، في تعليقها على تجاهل القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لتكريم الفنان الراحل على الرغم من وفاته بـ40 يوما قبل انطلاق فعاليات المهرجان، "سقطة كبيرة في حق المهرجان".



وأضافت "شهيرة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "اللي حصل ده تهريج، كان ممكن يكتفوا بخمس دقائق يقوم فيها رئيس المهرجان بنعي الفنان الراحل والوقوف دقيقة حداد على روحه".



وتابعت "تكريم الراحل مطلب جماهيري، وهو مش ناقص وجمهوره مكرمه وهو ده الأهم، وهناك غضب من جمهور الفنان بسبب عدم تكريمه في المهرجان، ومكتبتش على صفحتي بعد ما وجدت بوستات كبيرة من الجماهير وهذا المهرجان بقاله 42 سنة وهو مهرجان عريق ودلي وله تاريخ وشارك فيه محمود سنوات كثيرة".



واستطردت "الجمهور دافع عن الفنان كأنه حد من أسرته، ومحمود هو بطل سينمائي استثنائي، بطل شال السينما على كتفه في عصره الذهبي، وكانت السينما في وقتها باسم محمود ياسين الذي قدم أكثر من 180 فيلمًا تنوعت ما بين الأفلام الوطنية والقومية والدينية، وتكريمه ده حقه بسبب تاريخه، واستغربت من تصريح رئيس المهرجان بعد الواقعة بأنهم لم يقوموا بتكريمه علشان مش عايزين يقلدوا مهرجان الجونة".

