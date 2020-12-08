الأرصاد تُحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها الرسمية.على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (بني سويف- الفيوم- المنيا).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 16 ساعة

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ حوالي 4 ساعات

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يوم

بيرلو يرد: من الأفضل بين رونالدو وميسي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 18 ساعة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة يوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 ص

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

09:57 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

09:59 م

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

06:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر