الأرصاد تُحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها الرسمية.على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الثلاثاء نهارًا



- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس بارد على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).



- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).

- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (بني سويف- الفيوم- المنيا).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.



