حقيقة ظهور بركان في الوادي الجديد (فيديو)

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، إنه يتم حاليًا تشكيل لجنة تتولى دراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في منطقة الهنداو في مدينة موط في الخارجة بالوادي الجديد، نافيًا أن يكون لها علاقة بأية بركان في هذه المنطقة.





وأضاف "القاضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن خام الفوسفور الموجود في الأرض عند التعرض إلى الهواء يكون بعض الأبخرة التي تظهر كأبخرة في النهار وفي الليل تتحول هذه الأبخرة إلى شكل النيران.





وأشار إلى أنه يجري حاليًا دراسة هذه الظاهرة للإلمام بخواصها والسبب فيها، واحتمالية الاستفادة من هذه الظاهرة، محذرًا المواطنين من استنشاق كميات كبيرة من هذه الأبخرة السامة التي تسبب تسمم رئوي.





في سياق منفصل، كشف الدكتور محمد عبدالظاهر، أستاذ مساعد جيوفيزياء بمركز البحوث الفلكية، حقيقة ظهور دخان أبيض في منطقة الدخلة بالوادي الجديد، موضحا أنهم تلقوا استفسارات بوجود هذه الظاهرة، وتم تشكيل فريق وتوجه للمكان وفحص المنطقة لمدة 4 أيام.





وأشار"عبدالظاهر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم بالفعل وجدوا تصاعد دخان أبيض، ورائحة كبريت، ودرجة الحرارة التي تم رصدها بالصخور كانت 240 درجة، مؤكدا أن ما يحدث في هذه المنطقة ليس له أي علاقة بالبراكين او أي نشاط زلزالي بالمنطقة.



