عمرو أديب: تركي آل الشيخ يجيد استخدام السوشيال ميديا
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:23 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المستشار تركي آل الشيخ عاد من رحلة علاج مؤخرا، مشيرا إلى أنه نشر فيديو قصير يطلب فيه أفكار جديدة لهيئة الترفية.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن المستشار تركي آل الشيخ يجيد استخدام السوشيال ميديا، لافتا إلى أنه تلقى 4 آلاف فكرة في غضون أيام، مضيفا: "المستشار تركي آل الشيخ قالهم احلموا وهاتوا أفكار".
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