وزير الخارجية يكشف تفاصيل زيارة السيسي إلى فرنسا (فيديو)

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا هامة جدا، ويؤخذ في الاعتبار أنها الزيارة الوحيدة التي تمت خلال هذا العام، نتيجة ظروف جائحة الكورونا.





وأشار "شكري"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن برنامج الزيارة كان حافل، وتضمنت مناقشات ولقاءات هامة، فضلا عن عقد مؤتمر صحفي تضمن عرض وجهات نظر البلدين، منوها بأن هناك توافق بين مصر وفرنسا في عدد من الملفات، كالقضية الليبية.



