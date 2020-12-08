وزير الخارجية يكشف تفاصيل زيارة السيسي إلى فرنسا (فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:04 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا هامة جدا، ويؤخذ في الاعتبار أنها الزيارة الوحيدة التي تمت خلال هذا العام، نتيجة ظروف جائحة الكورونا.

وأشار "شكري"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن برنامج الزيارة كان حافل، وتضمنت مناقشات ولقاءات هامة، فضلا عن عقد مؤتمر صحفي تضمن عرض وجهات نظر البلدين، منوها بأن هناك توافق بين مصر وفرنسا في عدد من الملفات، كالقضية الليبية.

وأضاف وزير الخارجية، أن المساحة التي شغلها ملف حقوق الإنسان في المفاوضات المصرية الفرنسية لم تكن بحجم الاهتمام الإعلامي للمؤتمر الصحفي، حيث يتم توضيح مشاغل الطرفين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية سامح شكري بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 6 ساعات

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل| السيسي: العالم يشهد تحديات هائلة.. وتوافقت مع ماكرون في المحادثات

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتخذ قرارا جديدا مع محمد شريف

منذ ثلث ساعة

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 7 ساعات

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 10 ساعات

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

منذ حوالي 3 ساعات

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

سفيرنا بالنمسا: زيارة السيسي تستهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي (فيديو)

"هامة واستراتيجية".. ردود الأفعال على زيارة السيسي للنمسا؟

وزير خارجية فرنسا يكشف تفاصيل مباحثاته في مصر

أحدهم بشأن "السودان".. رسائل المؤتمر الصحفي بين وزيري خارجية مصر وفرنسا

نحترم الإسلام وجميع الأديان.. تصريحات وزير خارجية فرنسا أثناء زيارته لمصر

حزب "المصريين": زيارة السيسي لفرنسا ستفتح آفاقًا اقتصادية واستثمارية جديدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

09:59 م

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

10:29 م

عاجل| السيسي: العالم يشهد تحديات هائلة.. وتوافقت مع ماكرون في المحادثات

12:10 ص

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر