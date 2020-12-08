الأهلي يتخذ قرارا جديدا مع محمد شريف

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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طالب مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، إدارة القلعة الحمراء، بالتحرك من أجل تمديد عقد محمد شريف جناج المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد شريف جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء في 2022، حيث يتبقى فى عقد الاعب مع القلعة الحمراء موسمين.

ويرغب مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، في تجديد عقد الاعب لتوفير أكبر قدر من الاستقرار داخل الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر.

وكان محمد شريف جناح الفريق الكروي الأول بنادي الشياطين الحمر، قد تلقى خلال الفترة الماضية، أكثر من عرض محلي، من بيراميدز للرحيل عن المارد الأحمر، إلا أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، طلب بقاء الاعب.

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