نيمار يتدخل لحسم ملف تجديد عقد كيليان مبابي مع سان جيرمان

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:40 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تدخل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لحسم مفاوضات الأخير لتجديد عقد كيليان مبابي مع الفريق الباريسي.

تحدث تقرير صحفي فرنسي مساء اليوم الإثنين عن تدخل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في مفاوضات إدارة النادي الفرنسي، لتجديد عقد زميله كيليان مبابي.

من جانبه ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن النجم الفرنسي كيليان مبابي متردد بشأن تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، الذي ينتهي في صيف 2022.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن كيليان مبابي رحب بفكرة التفاوض مع إدارة باريس سان، لتجديد عقده بشرط الحصول على ضمانات مالية كبيرة.

وتابعت الصحيفة أن النجم الفرنسي كيليان مبابي ينتظر خطوة تمديد عقد زميله نيمار دا سيلفا، لمطالعة القيمة المالية في عقد البرازيلي.

وأتمت الصحيفة موضحة أن ماركو فيراتي ونيمار يشجعان كيليان مبابي على توقيع عقد جديد مع الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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