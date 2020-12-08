أحمد سامي: التصوير الفوتوغرافي مهنة ذو طبيعة خاصة يتميز صاحبها بالحس المرهف

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
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قال أحمد سامي، مصور فوتوغرافي، إن مهنة التصوير الفوتوغرافي مهنة ذو طبيعة خاصة ويتميز صاحبها بالحس المرهف حتى يكون متميزا ومن صفاته الذكاء والعين اللماحة التى تجعله ساحرا، ولأن ليس كل من حمل كاميرا أصبح مصورا.

واضاف حواره مع الإعلامية رنا عرفه والإعلامي ممدوح الشناوي، في برنامج البية والهانم، الذي يبث على شاشة صدي البلد، أن العريس والعروسة الآن أصبحوا يلتقطون صور الفوتو شيشن قبل موعد الفرح باسبوع أو شهر، ويتم طباعتها وعلي مدخل قاعة الفرح".

وتابع "أن نجاح المصور تتمثل في الموهبة ثم الروح لأن الصورة التى تكون فيها روح تصل إلى المشاهد بارتياحية وحب أما عن الفوتو شوب قال لا احب استعماله دون احتياج حتي لاتضيغ ملامح صاحب الصوره والروح التى تتحدث عنها ثم العين هى من تصنع مصور جيد وليس الكاميرا لأن هناك من يحملون كاميرات كثيرون لكن المميز منهم قليل".


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