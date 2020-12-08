أحمد سامي: التصوير الفوتوغرافي مهنة ذو طبيعة خاصة يتميز صاحبها بالحس المرهف

واضاف حواره مع الإعلامية رنا عرفه والإعلامي ممدوح الشناوي، في برنامج البية والهانم، الذي يبث على شاشة صدي البلد، أن العريس والعروسة الآن أصبحوا يلتقطون صور الفوتو شيشن قبل موعد الفرح باسبوع أو شهر، ويتم طباعتها وعلي مدخل قاعة الفرح".





وتابع "أن نجاح المصور تتمثل في الموهبة ثم الروح لأن الصورة التى تكون فيها روح تصل إلى المشاهد بارتياحية وحب أما عن الفوتو شوب قال لا احب استعماله دون احتياج حتي لاتضيغ ملامح صاحب الصوره والروح التى تتحدث عنها ثم العين هى من تصنع مصور جيد وليس الكاميرا لأن هناك من يحملون كاميرات كثيرون لكن المميز منهم قليل".