بلقيس تصور أحدث أغنياتها على طريقة الفيديو كليب





كشفت الفنانة بلقيس لبرنامج The insider بالعربي أنها صورت الأسبوع الماضي فيديو كليب لأغنية من ألبومها القادم مع المخرج اللبناني بهاء خداج .





وقالت للإعلامي ايلي نخله بأنها قامت بوضع الفكرة هي و بهاء معاً، مشيرة الى أن فكرته إنسانية حساسة وسيبصر النور كثاني كليب من كليبات الالبوم .





وحول الكليب الذي ستقوم بإخراجه بنفسها كما أعلنت قبل فترة عبر تويتر ، أشارت بلقيس الى أنها ما زالت في فترة التحضير له بمساعدة العديد من أصدقائها المخرجين .





بلقيس قالت أن البومها الرابع سيكون خليجي عربي وفيه العديد من القفشات بالكلام مثل يوه يوه و

ها هاي الذي سبق وطرحتهما سابقاً .



