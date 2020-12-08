بلقيس تصور أحدث أغنياتها على طريقة الفيديو كليب
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:50 ص
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كشفت الفنانة بلقيس لبرنامج The insider بالعربي أنها صورت الأسبوع الماضي فيديو كليب لأغنية من ألبومها القادم مع المخرج اللبناني بهاء خداج .
وقالت للإعلامي ايلي نخله بأنها قامت بوضع الفكرة هي و بهاء معاً، مشيرة الى أن فكرته إنسانية حساسة وسيبصر النور كثاني كليب من كليبات الالبوم .
وحول الكليب الذي ستقوم بإخراجه بنفسها كما أعلنت قبل فترة عبر تويتر ، أشارت بلقيس الى أنها ما زالت في فترة التحضير له بمساعدة العديد من أصدقائها المخرجين .
بلقيس قالت أن البومها الرابع سيكون خليجي عربي وفيه العديد من القفشات بالكلام مثل يوه يوه و
ها هاي الذي سبق وطرحتهما سابقاً .
أما فيما يخص غلاف الالبوم ، فكشفت بلقيس أن فكرته مستوحاة من أغاني الالبوم وكل صورة ستعبر عن موضوع أغنية .