بلقيس تصور أحدث أغنياتها على طريقة الفيديو كليب

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
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كشفت الفنانة بلقيس لبرنامج The insider بالعربي أنها صورت الأسبوع الماضي فيديو كليب لأغنية من ألبومها القادم مع المخرج اللبناني بهاء خداج . 

وقالت للإعلامي ايلي نخله بأنها قامت بوضع الفكرة هي و بهاء معاً، مشيرة الى أن فكرته إنسانية حساسة وسيبصر النور كثاني كليب من كليبات الالبوم . 

وحول الكليب الذي ستقوم بإخراجه بنفسها كما أعلنت قبل فترة عبر تويتر ، أشارت بلقيس الى أنها ما زالت في فترة التحضير له بمساعدة العديد من أصدقائها المخرجين . 

بلقيس قالت أن البومها الرابع سيكون خليجي عربي وفيه العديد من القفشات بالكلام مثل يوه يوه و 
ها هاي الذي سبق وطرحتهما سابقاً . 

أما فيما يخص غلاف الالبوم ، فكشفت بلقيس أن فكرته مستوحاة من أغاني الالبوم وكل صورة ستعبر عن موضوع أغنية .

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