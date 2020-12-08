"الجو جميل" للهضبة عمرو دياب تتربع على عرش التوب الأسبوعي لأنغامي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:22 ص
بوابة الفجر
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تصدر الهضبة عمرو دياب توب انغامي الأسبوعي بأغنية "الجو جميل" والتي حافظت على المركز الأول منذ صدورها يوم 29 نوفمبر وإلى سباق التوب الأسبوعي والذى كانت نتيجته كالتالي ...

المركز الاول عمرو دياب اغنية الجو جميل

المركز الثاني ادهم نابلسي اغنية حان الان 

المركز الثالث آدم اغنية فى حدا

المركز الرابع حمو بيكا وعمر كمال اغنية معلمه

المركز الخامس محمد المجذوب اغنيه الحب الحب

"الجو جميل " من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.


وتصدر البرومو وقت طرحه قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه.


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