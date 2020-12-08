"روح أليفة" يشارك في مسابقة الفيلم الدولي بإيران ومهرجان حيدر أباد في الهند

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
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بعد مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية، واستمرارًا لنجاح الفيلم، أعلن مهرجان The International Moving Film Festival، عن اختيار الفيلم المصري "روح أليفة" وصول الفيلم للمرحلة النهائية في المسابقة الرسمية للمهرجان عن جائزة أفضل فيلم عن الكورونا، بالإضافة إلى ترشيح بطلة العمل نسمة نور الدين لجائزة أفضل ممثلة عن نفس العمل، بالإضافة إلى اختيار الفيلم للمسابقة الرسمية في مهرجان حيدر أباد الدولي المقام بالهند.

وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية وحصد العديد من الجوائز أهمها ترشيح الفيلم كأفضل فيلم في مهرجان Luleå International Film FestivalLuleå International Film Festival بالسويد، مع ترشيح بطلة الفيلم نسمة نور الدين كأفضل ممثلة عن دورها، وقبلها ترشح للعديد من المهرجانات الدولية منها مونتريال والاناضول الدولي وجوائز الفيلم السويدي كما حصل على جائزة أفضل فيلم بمهرجان golden bridge في تركيا.

يذكر أن الفيلم من تأليف وإنتاج علي قطب ونسمة نور الدين وتصوير كريم دياب وإخراج محمد سرحان وقد وجه صناع الفيلم الشكر لدكتور مدحت العدل على مشاركته بصوته في الفيلم، ويدور الفيلم حول انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، وتسبب في وفاة الكثيرين، وكيف يمكن لهذا الفيروس الفتاك التأثير على حياة الحيوانات الأليفة.


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