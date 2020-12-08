تعرف على مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهره بدورى القسم الثاني



ويقدم الفجر الرياضي منافسات الجولة على النحو التالي ..



1- النصر مع الزرقا



يستضيف فريق النصر بقيادة السيد عيد متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط نظيرة، فريق الرزقا صاحب المركز الخامس بقيادة طارق الصاوي برصيد 3 نقاط.



حقق الفريقين الفوز الاسبوع الماضي ، حيث تغلب النصر على جمهورية برباعية مقابل هدف، وفاز الزرقا خارج الديار على

سرس الليان بهدفين مقابل هدف.



2- بتروجت مع الترسانة



على ملعب استاد بتروسورت، تقام مواجهة قوية مباريات تجمع فريق بتروجت وصيف المجموعة بقيادة علاء عبد العال مع فريق

الترسانة صاحب المركز الرابع بقيادة علاء نوح برصيد 4 نقاط.



حقق فريق الترسانة الفوز بهدف على فريق طنطا، بينما تعادل فريق بتروجت مع السكة الحديد بدون أهداف .



3- جمهورية شبين مع القناة





يحل فريق القناة صاحب المركز الثالث بقيادة تامر مصطفى برصيد 4 نقاط ضيفاً على فريق جمهورية شبين متذيل المجموعة بقيادة أبو العينين شحاتة بدون نقاط بعد أن تلقى هزيمة ثقيلة من النصر برباعية مقابل هدف، بينما حقق القناة الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.



4- المريخ مع السكة الحديد











يستضيف فريق المريخ صاحب المركز السابع بقيادة أحمد عبد العزيز برصيد 3 نقاط نظيرة فريق السكة الحديد صاحب المركز العاشر بقيادة جمعة مشهور برصيد نقطتين.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة المريخ بهدف من كوكاكولا، بينما تعادل فريق السكة مع فريق بنروجت سلبياً.



5- سرس الليان مع طنطا



على ملعب نادي سرس، يلعب فريق سرس الليان صاحب المركز السادس بقيادة أسامة حجاج برصيد 3 نقاط مع فريق طنطا صاحب المركز قبل الأخير بقيادة رضا عبد العال بدون نقاط.



وتلقى الفريقين الهزيمة الاسبوع الماضي، سرس الليان من الزرقا بهدفين مقابل هدف ، وطنطا من الترسانة بهدف دون رد.



6- زد إف سيz مع النجوم







يلتقي فريق z صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أسامة نبيه برصيد نقطتين مع فريق النجوم صاحب المركز الثالث عشر بقيادة البرتغالي نليسون سانتوس برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع منتخب السويس بدون أهداف، تعادل أيضا z مع فريق بورتو السويس بهدف لمثله







7- الداخلية مع بورتو السويس





يلتقي فريق الداخلية بقيادة هشام زكريا برصيد نقطة واحدة ، مع فريق بورتو السويس صاحب المركز التاسع بقيادة أشرف توفيق برصيد نقطتين، وذلك بملعب الدفاع الجوي الفرعي.



8- منتخب السويس مع كوكاكولا







يواجه فريق منتخب السويس صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أشرف خضر برصيد نقطتين،نظيرة فريق كوكاكولا صاحب المركز الثامن بقيادة محمد عبد الله برصيد 3 نقاط، وذلك على ملعب استاد السويس الجديد.





ترتيب المجموعة الثانية



1- النصر 4 نقاط

2- بتروجت 4 نقاط

3- القناة 4 نقاط

4- الترسانة 4 نقاط

5- الزرقا 3 نقاط

6- سرس الليان 3 نقاط

7- المريخ 3 نقاط

8- كوكاكولا 3 نقاط

9- بورتو نقطتين

10- السكة نقطتين

11- زد إف سي نقطتين

12- منتخب السويس نقطتين

13- النجوم نقطة

14- الداخلية نقطة

15- طنطا بدون نقاط

16- جمهورية شبين بدون نقاط

تنطلق مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ، مجموعة القاهره والقناة بدورى القسم الثاني في الثانية والنصف من عصر غدا الأربعاء بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.