تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة باشاك شهير

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نارية أمام نظيره إسطنبول باشاك شهير التركي، اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر الجاري، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحمل المباراة طابعا ثأريا بالنسبة للفريق التركي الذي تلقى هزيمة قاسية على يد سان جيرمان، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فاتح تريمفي تركيا، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.

وعلى الجانب الأخر يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق نتيجة إيجابية أمام باشاك شهير ، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي المتصدر، ولايبزيج الألماني صاحب المركز الثالث، فيما يتواجد فريق إسطنبول باشاك شهير في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام باشاك شهير:-
حراسة المرمى: كيلور نافاس
خط الدفاع: بيريرا، فلورينزي، كورزاوا، كيميمبي
خط الوسط: ماركينيوس، جايا، دي ماريا، هيريرا
خط الهجوم: مويس كين، كيليان مبابي

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