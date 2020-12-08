موعد مباراة الأهلي الأولي في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحمله الدفاع عن لقبه، في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021 بملاقاة فريق مصر المقاصة.





وسيواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة يوم الأحد المقبل 13 ديسمبر، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز علي ملعب الأهلي "وي السلام" في السابعة والنصف مساءً.





ويريد الأهلي تحقيق الانتصار وتصدر جدول الترتيب منذ البداية، من أجل حصد اللقب رقم 43 في تاريخه، بعدما سبق له الحصول على 42 لقب دوري.





يذكر ان المارد الأحمر حصل على بطولة الدوري موسم 2019-2020، بعد حصوله على 89 نقطة، بفارق 21 نقطة عن اقرب منافسيه الزمالك الذي حصل علي 68 نقطة في المركز الثاني.



