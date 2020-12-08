تدريبات تأهيلية للبدرى لاعب بني سويف

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يسعى الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى لاستعادة جهود ظهيره الأيسر ' حسام البدرى ' الذي غاب عن مواجهتي الدخان وسمسطا بسبب الإصابة .

ويخوض اللاعب تدريبات تأهيلية وذلك عقب تماثله للشفاء من الإصابة بخلع بالكتف وتمزق بالاوتار وهى الإصابة التى تعرض لها باولى مباريات الفريق الودية بمعسكره بالقاهرة قبل انطلاق الموسم.

وغاب ' البدرى ' عن مباريات بنى سويف أمام الشرقية للدخان وسمسطا بجانب غيابه عن المواجهة القادمة أمام شبان قنا الاربعاء ومن المحتمل عودة اللاعب للتدريبات الجماعية السبت القادم استعدادا لمباراة المنيا بالجولة الرابعة

وكان البدرى قد انضم لصفوف بنى سويف ببداية الموسم الماضى قادما من صفوف بورتو ، وشارك مع بنى سويف حوالى 19 مباراة .

وفى سياق آخر يخوض بنى سويف تدريبه الختامى بملعب قنا الرياضى .

ويحتل بنى سويف المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط فيما يحتل شبان قنا المركز الرابع برصيد 4 نقاط .

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