شاهد.. أحمد فتحي بعد خسائر الزمالك الأخيرة "سنظل أوفياء"
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:05 ص
شيماء حسن
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علق الفنان أحمد فتحي، على خسارة فريق الزمالك لبطولتي دوري أبطال أفريقيا على يد النادي الأهلي والخروج من كأس مصر بعد الهزيمة من فريق طلائع الجيش، قائلًا: "سنظل أوفياء".
وقال "فتحي" في لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أنا زملكاوي من بعيد، وسنظل أوفياء، أنا زملكاوي من زمان ولكن مش متعصب".
وأضاف: "لما كنا شباب كنا متعصبين، ولكن بعد كده الدكاترة منعتني من التعصب وبقيت هادي في التشجيع واعتقد أن ده كان قرار صائب، الانتماء جميل، ولكن لو الزمالك خسر وقمت كسرت التلفزيون ايه اللي إحنا هنستفيده، وفيه ناس ممكن يجرالهم حاجة بسبب التشجيع".