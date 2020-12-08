شاهد.. أحمد فتحي بعد خسائر الزمالك الأخيرة "سنظل أوفياء"

علق الفنان أحمد فتحي، على خسارة فريق الزمالك لبطولتي دوري أبطال أفريقيا على يد النادي الأهلي والخروج من كأس مصر بعد الهزيمة من فريق طلائع الجيش، قائلًا: "سنظل أوفياء".





وقال "فتحي" في لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أنا زملكاوي من بعيد، وسنظل أوفياء، أنا زملكاوي من زمان ولكن مش متعصب".



