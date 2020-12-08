أديب عن زيارة السيسي لفرنسا: "الأتراك هيتجننوا" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قوة الدول تقاس بمدى تأثيرها في العالم، مضيفا: "الأتراك هيجننوا.. ماكرون والسيسي بالنسبة لأردوغان نكد".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن ماكرون لا يهتم بمصر لأننا نشتري منه سلاح، مضيفا: "إحنا عندنا حاجات كتير مهمة بالنسبة لهم، وفهموا أن لما يكون عندهم مشكلة مع العالم الإسلامي يروحوا لشيخ الأزهر".





وأضاف الإعلامي، أن تأثير مصر في المنطقة واضح، معتبرا أن الرئيس السيسي هو الفائز من هذه الزيارة حيث استطاع أن يوضح وجهة نظره.





في سياق منفصل، قال الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية والسياسية بجامعة باريس، إن مصر وفرنسا تجمعهما علاقات إستراتيجية ثنائية بمختلف المجالات، وهناك ثقة كبيرة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن هناك ترجمة حقيقة تلك العلاقة بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر في العديد من الملفات منها شرق المتوسط والملف الليبي والملف اللبناني.





وأضاف خطار، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن مباحثات الطرفين في باريس أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لباريس، تركزت على التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والفرنسي، في مكافحة الإرهاب، كذلك التعاون العسكري الحالي خاصة مع اليونان وقبرص والإمارات، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية – الفرنسية.



