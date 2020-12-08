عاجل| السيسي: العالم يشهد تحديات هائلة.. وتوافقت مع ماكرون في المحادثات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:10 ص
ماكرون والسيسي
ماكرون والسيسي
أمنية فوزي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما يشهده العالم حاليًا من تحديات هائلة، وفي مقدمتها العنف والتطرف يفرض على مصر وفرنسا أعباء كبيرة لمواجهة هذه الظواهر السلبية.

وأضاف السيسي، أن زيارته لفرنسا فرصة مهمة لتبادل الرؤى ليس فقط حول سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بل لتنسيق المواقف أيضًا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع الرئيس المصري: "التوافق في وجهات النظر الذي شهدته محادثاتي مع ماكرون يؤكد مجددًا على إرادتنا السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا".

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