شهيرة بعد تجاهل مهرجان القاهرة تكريم محمود ياسين: "سقطة كبيرة وتهريج"

قالت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، تعليقا على تجاهل القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الفنان الراحل على الرغم من وفاته بـ40 يوما قبل انطلاق فعاليات المهرجان، موضحة: "سقطة كبيرة في حق المهرجان".





وأضافت "شهيرة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "اللي حصل ده تهريج، كان ممكن يكتفوا بخمس دقائق يقوم فيها رئيس المهرجان بنعي الفنان الراحل والوقوف دقيقة حداد على روحه".





وتابعت: "تكريم الراحل مطلب جماهيري، وهو مش ناقص وجمهوره مكرمه وهو ده الأهم، وهناك غضب من جمهور الفنان بسبب عدم تكريمه في المهرجان، ومكتبتش على صفحتي بعد ما وجدت بوستات كبيرة من الجماهير وهذا المهرجان بقاله 42 سنة وهو مهرجان عريق ودلي وله تاريخ وشارك فيه محمود سنوات كثيرة".



