عمرو أديب: السيسي كان شجاعا عندما رد على إهانة الرسول (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي كان مرتب الفكر جدا، ولم يتحرج وهو رئيس دولة عربية إسلامية أن يرد على إهانة الرسول، فلم يكن دبلوماسيا.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الرئيس السيسي كان شجاعا، وأبلغ الرئيس ماكرون وجهة نظر العالم الإسلامي كله، حيث أنه رفض الإساءة للإسلام، وعبر عن وجهة نظر العالم الإسلامي بشكل راقي.





في سياق منفصل، قال الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية والسياسية بجامعة باريس، إن مصر وفرنسا تجمعهما علاقات استراتيجية ثنائية بمختلف المجالات، وهناك ثقة كبيرة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن هناك ترجمة حقيقة تلك العلاقة بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر في العديد من الملفات منها شرق المتوسط والملف الليبي والملف اللبناني.





وأضاف خطار، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن مباحثات الطرفين في باريس أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لباريس، تركزت على التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والفرنسي، في مكافحة الإرهاب، كذلك التعاون العسكري الحالي خاصة مع اليونان وقبرص والإمارات، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية – الفرنسية.



