المقاصة يضم الطفل يوسف لبراعم النادي مجانا بعد انتشار صورته علي الشوشيال ميديا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية ضم الطفل يوسف - الذي انتشرت صورته وهو يقلد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الأندية - لصفوف فرق أكاديميات البراعم بنادي المقاصة باعتبارها منحة مجانية لهذا الطفل الذي ينتمي لعائلة بسيطة وتحقيق حلمه في ممارسة كرة القدم رغم ظروفه الخاصة.

 

واكد العميد سيد متولي المدير الرياضي لنادي المقاصة ومدير التعاقدات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مساءً الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى كشف العميد سيد متولي المدير الرياضي ومدير التعاقدات أن المهندس أحمد عبد الخالق تفاعل بشكل فوري مع صورة الطفل يوسف التي انتشرت علي السوشيال ميديا ، وقرر تقديم منحة شاملة له ورعايته رياضيا من خلال ضمه لأحد فرق البراعم التابعة للنادي بالقاهرة، مع توفير كافة المستلزمات والمهمات الرياضية التى يحتاجها، وذلك في إطار مشروع الألف محترف التي يتبناه نادي المقاصة، وسيتم تقديم 10 منح مجانية للمواهب من عائلات غير ميسورة ماديا وذلك ضمن الدوري المجتمعي للمقاصة.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة صورة الطفل يوسف وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد أندية مدينة الشروق، وقام الاعلامي وائل الابراشي باستضافة الطفل وخاله لتحقيق حلمه خاصة ان وزارة الرياضة تابعت الموقف لدعم هذا الطفل رياضيا ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية.

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