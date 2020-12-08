منير أديب: تنظيم الإخوان يسعى لاستمالة بايدن للضغط على مصر

قال منير أديب، الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، تعليقا على تقدم أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي بمشروع قانون من أجل تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية إن هناك أدلة لدى الولايات المتحدة بان جماعة الإخوان تنظيم إرهابي.





وأضاف "أديب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن المرشد الحالي لجماعة الإخوان إبراهيم منير يسعى من خلال بياناته الأخيرة إلى استمالة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من أجل الضغط على مصر لإعادتهم من جديد إلى المشهد السياسي.





وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي لديه علاقات ببعض الجماعات المتطرفة ولديه معهم مصالح، موضحًا أن الكثير من المليشيات والحركات المسلحة مثل حركة لواء الثورة وحسم وغيرها من التنظيمات المتطرفة، خرجت من رحم التنظيم الإرهابي، ولذلك فمرشد التنظيم يريد أن يصرف نظر العالم تجاه وضع الإخوان داخل أمريكا أو أوروبا من أجل تحقيق مصالحه.





في سياق منفصل، أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دولة قوية لا تقبل وصاية من أي دولة أخرى.





وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي أكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية التفرقة بين حرية الرأي والتعبير والإساءة إلى الأديان".



