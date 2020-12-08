مايا دياب تخطف الأنظار برقصها مع طليقها في عيد ميلاد ابنتهما
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:28 ص
لمياء علي
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احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بعيد ميلاد ابنتها "كاي" في أحد المطاعم، فيما تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو ظهرت من خلالها وهي مع طليقها، بأجواء مشددّة من التعقيم وبالكمامات الطبية، لحماية الجميع من فيروس كورونا.
كما تداول رواد السوشيال ميديا مقاطع أخرى، ظهرت فيها مايا دياب وهي ترقص مع طليقها وابنتها فيما خطفت أنظار متابعيها.
من جانب آخر، وجهت مايا دياب نصيحة لجمهورها، بشأن تداعيات فيروس كورونا ومخاطره.
إذ كتبت على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي :"لكل اللبنانيين، اليوم اول يوم عمل بعد الاغلاق التام بسبب كورونا، بطلب من كل شخص الالتزام بوضع الكمامة اينما وُجِد، الفيروس لم يبدأ فعلياً في لبنان.
واختتمت: مع بدء شهر ديسمبر ندخل مرحلة خطرة من المرض كلنا مسؤولين، "كلنا يعني كلنا"،بترجاكن التزموا الاجراءات الوقائية بجدية..".