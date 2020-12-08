مايا دياب تخطف الأنظار برقصها مع طليقها في عيد ميلاد ابنتهما

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احتفلت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​، بعيد ميلاد ابنتها "كاي" في أحد المطاعم، فيما تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو ظهرت من خلالها وهي مع طليقها، بأجواء مشددّة من التعقيم وبالكمامات الطبية، لحماية الجميع من ​فيروس كورونا​.



كما تداول رواد السوشيال ميديا مقاطع أخرى، ظهرت فيها مايا دياب وهي ترقص مع طليقها وابنتها فيما خطفت أنظار متابعيها.



من جانب آخر، وجهت ​مايا دياب​ نصيحة لجمهورها، بشأن تداعيات فيروس كورونا ومخاطره.



إذ كتبت على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي :"لكل اللبنانيين، اليوم اول يوم عمل بعد الاغلاق التام بسبب كورونا، بطلب من كل شخص الالتزام بوضع الكمامة اينما وُجِد، الفيروس لم يبدأ فعلياً في لبنان.



واختتمت: مع بدء شهر ديسمبر ندخل مرحلة خطرة من المرض كلنا مسؤولين، "كلنا يعني كلنا"،بترجاكن التزموا الاجراءات الوقائية بجدية..".