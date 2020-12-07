باريس سان جيرمان يحدد بديل ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولو باريس سان جيرمان وضعوا خطة بديلة وذلك تحسبًا لفشل التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان أثار حالة من الجدل مؤخرًا بعد أن صرح عن رغبته في اللعب مع ميسي مرة أخرى وأن عليهما التفكير في ذلك في الفترة المقبلة لتؤكد تقارير صحفية عالمية بعدها محاولة النادي الباريسي التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي هو أحد الفرق المهتمة بالتعاقد مع ميسي عقب نهاية الموسم الحالي بمجرد أن ينهي البرغوث الأرجنتيني عقده مع برشلونة خاصة بعد تصريحات نيمار الأخيرة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه في الوقت الحالي تجنب مسئولو النادي الفرنسي التعليق على إمكانية التعاقد مع ميسي وانضمامه إلى صفوف الفريق الفرنسي في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان وضع خطة بديلة في حالة فشله في التعاقد مع ميسي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف للفعل وهي التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ديبالا يعاني من قلة اللعب والمشاركة باستمرار في يوفنتوس في الموسم الحالي وهو ما قد يدفعه للبحث عن مخرج إلى نادي آخر ليشعر بأهمية أكبر فيه.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه من المقرر أن ينتهي عقد ديبالا في صيف 2022 ولم يتوصل النجم الأرجنتيني وناديه يوفنتوس لاتفاق حول تجديد عقده حتى الآن.