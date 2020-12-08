عمرو أديب: المؤتمر الصحفي بين السيسي وماكرون ظهر به حوار الحضارات (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في فرنسا كان تاريخيا، مضيفا: "استقبال رسمي بالخيالة، والموتسيكلات.. استقبال رسمي".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه كان هناك كرم وحفاوة في استقبال فرنستا للرئيس المصري، لافتا إلى أن المؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي ونظير الفرنسي كان حوار راقي، وظهر به حوار الحضارات الشرقية والغربية.





في سياق منفصل، قال الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية والسياسية بجامعة باريس، إن مصر وفرنسا تجمعهما علاقات إستراتيجية ثنائية بمختلف المجالات، وهناك ثقة كبيرة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن هناك ترجمة حقيقة تلك العلاقة بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر في العديد من الملفات منها شرق المتوسط والملف الليبي والملف اللبناني.





وأضاف خطار، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن مباحثات الطرفين في باريس أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لباريس، تركزت على التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والفرنسي، في مكافحة الإرهاب، كذلك التعاون العسكري الحالي خاصة مع اليونان وقبرص والإمارات، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية – الفرنسية.



