موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

حددت لجنة المسابقات برئاسة مازن مرزوق، مواعيد الأسابيع الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، حتى منتصف شهر يناير القادم.

وتم حسم موعد مباراة قمة الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك، للموسم المقبل 2020/2021، والتي تقام لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وفي الجولة الرابعة يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين 28 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

جدير بالذكر، أن لقائي القمة بين القطبين في الدوري المصري، انتهتا ذهاباً بفوز الأهلي اعتبارياً بهدفين دون رد بعد انسحاب الزمالك، الذي تغلب إياباً بثلاثية مقابل هدف.