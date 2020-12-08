نبيل شعيل يطلق أحدث أعماله "بقالي ساعة"

Advertisements





طرح الفنان الكويتي، ​نبيل شعيل​ أغنيته الجديدة "​بقالي ساعة​"على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وسط إشادة جماهيرية كبيرة بها.



العمل من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع توما، مكساج هاني محروس.



وتقول كلماتها: "خضني وترني ومش عارف أنا إيه صبرني، ومتثبت حتة تثبيتة، تقريبا عدى أخد قلبي وهموت من الخضة وكنت فاكرها حكاية بسيطة، بقالي ساعة أو ساعة ونص وأنا واقف والناس بتبص، قالوا لي امشي، قالوا لي روح جماله بلده مش ع الخريطة، كان نادر جدًا إني أضعف لو مين كان يدن مش فارق وده قلت له توبه كده متهيألي سرق نظري أخد قلبي وعقلي ونيمني كأني في غيبوبة".



وكان شعيل، أطلق مؤخرًا أغنية "قصر اليمامة"، من كلمات الشاعر عبداللطيف البناي ولحن حمد الخضر وتوزيع موسيقي مكس وماسترنغ عبدالله العماني، وذلك إهداء منه إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم.



من جانب آخر، شارك شعيل،​ جمهوره بصورة جديدة له أعلن من خلالها عن قيامه بالتصويت في انتخابات أعضاء مجلس الأمة الجديد في الكويت، الذي تبلغ مدته الدستورية 4 سنوات، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



