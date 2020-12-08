آخرهم العملاق محمود ياسين.. دفتر وفيات نجوم الفن في 2020

يعتبر الكثيرون عام 2020 عام الحزن لما تمر به البلاد من ظروف صعبة في ظل أزمة كورونا التي اجتاحت العالم وفراق الكثير من الأحباب والاهل والأصدقاء.

وتخلل عام 2020 رحيل الكثير من نجوم الوسط الفني الذين قدموا الكثير من الأعمال الناجحة وتركوا بصمة في وجدان المشاهد.