رشا قلج: هوية مصر عربية وأفريقية (فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:30 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
داليا الحسين
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قالت رشا قلج، عضو مجلس الشيوخ، إن الخبرة التي اكتسبتها في أفريقيا، ستصب في مجلس الشيوخ، في تعزيز الهوية الأفريقية، بجانب أننا دولة عربية، ودعم ريادة الدولة المصرية في أفريقيا، وترجمة المشروعات الكبيرة من خلال اكتشاف مشاريع في مجالات التنمية المختلفة، واستخدام الخبرات اللازمة للتنمية الاجتماعية والصحية لأفريقيا، علما أن كل دول العالم تركز مع أفريقيا، وهى قارة بها دول ناشئة وبها موارد، فهذه هي العائلة الكبيرة لنا، وننتمى لها.

وأضافت "قلج"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع خيرى رمضان، وكريمة عوض، على القاهرة والناس: " اتجاهي في مجلس الشيوخ سيركز على إيجاد فرص عمل للشباب والنساء، والصناعات الكبيرة والمتوسطة في أفريقيا".

وتابعت: "المجال في أفريقيا ليس له حدود، وهى فرصة كبيرة لنا، فالدولة المصرية مهدت لنا الطريق، وعلينا اكتشاف هذا الطريق، ونفيد ونستفيد من هذه الفرص، وأتمنى أن يكون دوري داعم للدبلوماسية المصرية من خلال التنفيذ وبالأفكار، وبالطبع هناك تحديات، وهى ضرورة تغيير فكرة أن الذهاب لأفريقيا عقاب".

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