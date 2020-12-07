موسيماني يبحث إراحة الأساسيين خوفاً من الإصابات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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قرر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عقد جلسة مع جهازه المعاون غدًا الثلاثاء، من أجل التخطيط للفترة القادمة.

ويريد موسيماني رفقة جهازه الاستقرار على برنامج إعداد الفريق للفترة المقبلة، والتي تشهد مباريات قوية سواء على الجانب المحلي أو الإفريقي خلال شهر ديسمبر.

ويناقش موسيماني خلال جلسته بعض الأخطاء الفنية التي وقع فيها في الفترة الأخيرة، وتحتاج لعلاج سريع خاصة الفرص المتاحة للمهاجمين وتضيع بغرابة شديدة.

ويستعد المدرب لمنح عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في الفترة الماضية، الفرصة للعب بشكل أساسي، وذلك من اجل إراحة عدد كبير من اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباريات الماضية خوفاً من تعرضهم للإصابة بالاجهاد.

يذكر ان الأهلي سيواجه سونيديب بطل النيجر أحد يومى 22 أو 23 ديسمبر الجارى في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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