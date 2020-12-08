الأرصاد: سيطرة المرتفع الأزوري على البلاد بداية من الغد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء الشتوية ستعود مرة أخرى بعد أن سجلت درجة الحرارة علي القاهرة اليوم ٢٨ درجة، وانخفضت الرؤية الأفقية في عدد من المحافظات نتيجة نشاط الرياح والرمال، كما تساقطت الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وعن طقس الثلاثاء، أوضحت الهيئة عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنه بداية من الغد تعود البلاد تحت سيطرة المرتفع الأزوري حيث تنخفض درجة الحرارة وتعود حول معدلاتها وتنخفض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر نتيجة الشبورة المائية، كما تستمر فرص سقوط الأمطار علي مناطق من شمال الصعيد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (بني سويف- الفيوم- المنيا).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

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