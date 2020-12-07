تعرف على مواجهات الجولة الثالثة لمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تشهد الجولة الثالثة للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، إقامة 8 مواجهات من العيار الثقيل بمجموعة الصعيد، حيث أقيم 16 مباراة بالجولتان الأولى والثانية، أحرز خلالهم 18 هدف بالجولة الاولى، مقابل 11 هدف بالثانية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مباريات الأسبوع الثالث التي تنطلق في الثانية والنصف من عصر غداً الأربعاء 9 ديسمبر.

1- تليفونات بني سويف مع كيما أسوان

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