أحمد فتحي: الدكاترة منعوني من تشجيع الزمالك.. ولكننا سنظل أوفياء

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


حل الفنان أحمد فتحى، ضيفًا على الإعلامية إيمان الحصري، من خلال برنامجها مساء DMC، وتحدث من خلال هذا اللقاء في أمور كثيرة وكان أبرزها هو حبه الشديد لفريق الزمالك.

وقال فتحي إنه يحب تشجيع فريق الزمالك ولكن الأطباء منعوه من التعصب، مؤكدًا أنه بات أكثر هدوءًا عما كان عليه في السابق.

وأضاف فتحي: "أصل دي في النهاية لعبة، ونفترض الزمالك خسر وكسرت التلفزيون استفادنا ايه وقتها"، مؤكدًا أنه سيظل وفيًا لناديه الذي يحبه

يذكر أن الفنان أحمد فتحى قد شارك فى فيلم "الغسالة" الذى تضمن نخبه من النجوم وهم الفنان أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمود حميدة، طاهر ابو ليله ، محمد سلام وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج ثلاثة شركات وهم شركة سينرچي فيلمز وشركه نيوسينشري وشركه أفلام مصر العالميه وهو من سيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

وتدور أحداث الفيلم حول وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، فتتسبب في صراعات عديدة لمستخدميها.

أخبار تهمك

عاجل| السيسي: العالم يشهد تحديات هائلة.. وتوافقت مع ماكرون في المحادثات

منذ 19 دقيقة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ ساعتين

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 6 ساعات

تخطيط الأهلي توصي بتمديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

09:57 م

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

10:29 م

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

10:29 م

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر