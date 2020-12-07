تعليم ينبع يكرم 970 طالباً وطالبة من المتفوقين

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:30 م
مدير تعليم ينبع
مدير تعليم ينبع
الفجر السعودي
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كرم مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم، على مسرح ثانوية الملك عبدالعزيز؛ حفل تكريم الطلبة المتفوقين من مختلف المراحل الدراسية، وطلاب التربية الخاصة ومدارس تعليم الكبار المتفوقين للعام الدراسي 1441/1440هـ، وذلك عبر البث المباشر للطلاب و أسرهم.

 

وألقى مدير تعليم ينبع كلمةً أشار فيها إلى أن المتفوقين والمتفوقات هم كوكبة مميزة بذلت وأعطت واستثمرت الفرص المتاحة للحصول على أعلى الدرجات، مقدماً التهنئة للطلبة وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح، وأن يرسموا مستقبلهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم بالنفع والفائدة، فالوطن ينتظر منهم المزيد من الطموح الذي سيسهمون من خلاله في دفع مسيرة التنمية.

 

وأشاد " العطوي" بجهود قسم التوجيه والإرشاد (بنين-بنات) في تنظيم هذا الحفل، مثمناً جهود المدارس من معلمين ومعلمات ومرشدين ومرشدات وقيادات تربوية.

 

من جهتها كرمت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، الطالبات المتفوقات بمدارس تعليم المحافظة، خلال الحفل الذي أقامه قسم توجيه وإرشاد الطالبات عبر القاعة الإلكترونية .

 

حيث تضمن الحفل العديد من الفقرات شملت أوبريت عن الوطن، وكلمة الطالبة المتفوقة، ثم تكريم الطالبات المتفوقات وتسليم الشهادات من خلال الرابط الإلكتروني.

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