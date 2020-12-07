لقاء مفتوح مع رجال وسيدات الأعمال بغرفة المدينة المنورة

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تركي بن عبد الله الجعويني، مضي الصندوق في تطوير وتحسين برامج الدعم والتمكين، والسير نحو رفع أعداد المستفيدين من البرامج.

وأوضح في لقاءٍ مفتوح في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة مع رجال وسيدات الأعمال اليوم، أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق تتمحور حول شراكته مع القطاع الخاص، باعتباره القطاع الذي يوفر الفرص الوظيفية لأبناء وفتيات المملكة، من الباحثين والباحثات عن عمل، كما يعمل الصندوق جنباً إلى جنب مع الجهات التشريعية التي تصدر التنظيمات التي تحدد توجه سوق العمل، لافتاً الانتباه إلى أنه عُمل من خلال الإستراتيجية الجديدة لـ "هدف" على تمكين ورفع مهارات الباحثين عن العمل من المسجلين في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، إضافة إلى استحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وأكد الجعويني دعم برامج التوطين المناطقي لعدد من المهن والأنشطة في المدينة، لتمكين أبناء وبنات المنطقة من الفرص الوظيفية، بما يسهم في زيادة مشاركتهم في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبحث مدير عام الصندوق سبل التعاون بين الصندوق ومنشآت القطاع الخاص والعمل على تعزيز الشراكة بينهما، مُشيراً إلى أن المرصد الوطني للعمل يساعد على توفير البيانات والمرئيات حول المواضيع الرئيسة الحالية والمستقبلية لسوق العمل في المملكة، من خلال العديد من القنوات ومنها الدراسات المسحية وتحليل التقارير المتخصصة للسوق.