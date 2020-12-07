الكشف عن مواعيد مباريات الأهلي الـ7 الأولى في الدوري الممتاز

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن  مواعيد الجولات السبع الأولى لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2020-2021.

 

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة يوم الأحد 13 ديسمبر في الجولة الأولى، على استاد الأهلي بالسلام، في تمام السابعة والنصف.

 

وفي الجولة الثانية، يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، يوم الجمعة 18 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف، ولم يتحدد الملعب الذي سيستضيف تلك المباراة حتى الآن.

 

الجولة الثالثة تم تأجيلها إلى يوم الإثنين 11 يناير بسبب مواجهات الأهلي في دوري الأبطال، حيث يلتقي الأهلي في هذه الجولة مع الاتحاد السكندري على استاد الأهلي بالسلام في تمام الخامسة مساءً.

 

أما الجولة الرابعة فيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين 28 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

 

وفي الجولة الخامسة يلتقي الأهلي مع وادي دجلة يوم الجمعة 1 يناير، على استاد الأهلي بالسلام في تمام السابعة والنصف.

 

وفي الجولة السادسة يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 8 يناير على استاد السويس الجديد في تمام السابعة والنصف.

 

أما الجولة السابعة فستشهد مواجهة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في استاد الأهلي بالسلام، يوم الجمعة 15 يناير في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

يوفنتوس يفقد نجمي الفريق ضد برشلونة بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ يوم

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ ساعة

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ ساعة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

تخطيط الأهلي توصي بتمديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 22 ساعة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

10:29 م

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

10:29 م

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

09:36 م

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر