الكشف عن مواعيد مباريات الأهلي الـ7 الأولى في الدوري الممتاز

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد الجولات السبع الأولى لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2020-2021.

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة يوم الأحد 13 ديسمبر في الجولة الأولى، على استاد الأهلي بالسلام، في تمام السابعة والنصف.

وفي الجولة الثانية، يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، يوم الجمعة 18 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف، ولم يتحدد الملعب الذي سيستضيف تلك المباراة حتى الآن.

الجولة الثالثة تم تأجيلها إلى يوم الإثنين 11 يناير بسبب مواجهات الأهلي في دوري الأبطال، حيث يلتقي الأهلي في هذه الجولة مع الاتحاد السكندري على استاد الأهلي بالسلام في تمام الخامسة مساءً.

أما الجولة الرابعة فيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين 28 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي الجولة الخامسة يلتقي الأهلي مع وادي دجلة يوم الجمعة 1 يناير، على استاد الأهلي بالسلام في تمام السابعة والنصف.

وفي الجولة السادسة يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 8 يناير على استاد السويس الجديد في تمام السابعة والنصف.

أما الجولة السابعة فستشهد مواجهة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في استاد الأهلي بالسلام، يوم الجمعة 15 يناير في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.