أحمد فتحي: "كنت ببيع تليفونات ومكنتش لاقي أكل"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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حل الفنان أحمد فتحى ضيفًا على الإعلامية إيمان الحصري من خلال برنامجها مساء DMC، وتحدث من خلال هذا اللقاء في أمور كثيرة.

وقال فتحي إنه بدأ مشواره الفنى بالمسرح منذ عام 91 إلى 2005، وفى عام 2005 قرر أن يترك المهنة التي تمثل حلم بالنسبة له ويسافر خارج مصر لمدة 11 شهرا فقط، وعاد مرة أخرى.

وأوضح سر سفره للخارج قائلًا: "سافرت لأنى كنت وصلت لمرحلة "مش لاقى آكل" وكنت قد تزوجت ومسئول عن أسرة فكان لابد من عمل، فسافرت وعملت بائع تليفونات فى إحدى الدول العربية".

وأضاف فتحي، أنه يؤمن بمبدأ أن الذي يفقد ايمانه بنفسه من الممكن أن يضل الطريق، ولم يعد مرة أخرى، قائلا: ولكن من لطف الله أننى عندما قررت العودة أستطعت وعدت مرة أخرى وآمنت بنفسى وموهبتى وبفضل الله نجحت.

يذكر أن أحمد فتحى قد شارك فى فيلم "الغسالة" الذى تضمن نخبه من النجوم وهم الفنان أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمود حميدة، طاهر ابو ليله ، محمد سلام وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج ثلاثة شركات وهم شركة سينرچي فيلمز وشركه نيوسينشري وشركه أفلام مصر العالميه وهو من سيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

وتدور أحداث الفيلم حول وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، فتتسبب في صراعات عديدة لمستخدميها.


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