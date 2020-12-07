نشرة حوادث "الفجر": جيران "عروس الهرم" المنتحرة: "اتحسبت عليها جوازتين"

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:03 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على مستأجر الوحدة السكنية المتسببة في انهيار منزل قديم بشارع الهرم، وأخطر مدير أمن الجيزة.

كشفت معاينة رجال الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أن المنزل المنهار بشارع الهرم، مكون من طابقين " أرضي - أول علوي"، على شقة واحدة، وكان يقوم أحد سكان الدور الأول، بعمل طبقة عازلة لحماية المنزل من الأمطار في فصل الشتاء، وأثناء ذلك انهار سقف غرفة العجوز المقيمة بمفردها عليها " مالكة المنزل"، دون انهيار أسقف باقي المنزل.

عقارب الساعة كانت تشير إلى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، والهدوء يسود شارع جمال حسين المتفرع من شارع الشهيد أحمد حمدي بمنطقة الطوابق، إذ تفاجأ سكان الشارع، بصوت شجار بين "محمد أحمد هلال"، عمره 18 سنة، وزوجته "أية" العروس القاصر عمرها 16 سنة.

وقف الرجل المسن في شرفة منزله، بمنطقة أوسيم، ممسكا ب"روزمة" فلوس، ملوحا بها في الهواء، بينما يقف أسفل الشرفة عشرات المواطنين، يرفعون أيديهم إلى أعلى ينتظرون اللحظة التي يترك فيها أوراق المال.. وما هي إلا لحظات قليلة ويحرر العجوز الأوراق من قبضة يده، وتتساقط مثل المطر على الأيدي المفتوحة أسفل الشرفة وعلى استعداد تام للقبض على كل ما يمكنها من أوراق مالية.

داخل منزل بسيط بـ 15 مايو كان يعيش وحيدًا ينتظر رؤية أحفاده على أحر من الجمر كي يتأنس بوجودهم ولو لساعات.. ساعت تنقشع فيها سحابة الوحدة التي صحبته منذ سنوات عقب وفاة زوجته، يوم الاحد الماضي نزل العجوز إلى زوجة نجله لكي يعطيها أموالها لمساعدتها وكان في ذلك الحين كان الحفيد يقم بتنسيق كيفية الدخول إلى شقة جده كي يقضي ليلة حمراء مع ساقطة اصطحبها وصديقه، واقنعهم الحفيد "العاق" أنهم لن يجدوا مكانا آمنا أكثر من ذلك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عروس الجيزة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

تخطيط الأهلي توصي بتمديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين

عاجل| السيسي: العالم يشهد تحديات هائلة.. وتوافقت مع ماكرون في المحادثات

منذ 17 دقيقة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ ساعتين

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إصابة زوجين في انهيار منزل بجنوب غرب الأقصر (صور)

حفيد ابليس| ضرب جده وولع فيه.. والجيران للفجر : كان نفسه يشوفه عريس فيديو وصور

بعد إلقاء الفلوس من البلكونة..جيران "صبري صدومة" يكشفون تفاصيل مثيرة: بيعمل مشاكل (فيديو)

برمي فلوس علطول.. "صبري صدومة" يفجر مفاجأة في حواره مع "الفجر": أريد الترشح للرئاسة.. وزوجته: فلوسه هو حر (فيديو وصور)

"الفجر" في منزل أسرة "عروس الهرم" المنتحرة.. والجيران: "اتحسبت عليها جوازتين" (فيديو وصور)

عاجل| انهيار منزل بشارع الهرم ووجود ضحايا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

09:57 م

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

10:29 م

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

10:29 م

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر