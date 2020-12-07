نشرة حوادث "الفجر": جيران "عروس الهرم" المنتحرة: "اتحسبت عليها جوازتين"

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على مستأجر الوحدة السكنية المتسببة في انهيار منزل قديم بشارع الهرم، وأخطر مدير أمن الجيزة.





كشفت معاينة رجال الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أن المنزل المنهار بشارع الهرم، مكون من طابقين " أرضي - أول علوي"، على شقة واحدة، وكان يقوم أحد سكان الدور الأول، بعمل طبقة عازلة لحماية المنزل من الأمطار في فصل الشتاء، وأثناء ذلك انهار سقف غرفة العجوز المقيمة بمفردها عليها " مالكة المنزل"، دون انهيار أسقف باقي المنزل.





عقارب الساعة كانت تشير إلى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، والهدوء يسود شارع جمال حسين المتفرع من شارع الشهيد أحمد حمدي بمنطقة الطوابق، إذ تفاجأ سكان الشارع، بصوت شجار بين "محمد أحمد هلال"، عمره 18 سنة، وزوجته "أية" العروس القاصر عمرها 16 سنة.





وقف الرجل المسن في شرفة منزله، بمنطقة أوسيم، ممسكا ب"روزمة" فلوس، ملوحا بها في الهواء، بينما يقف أسفل الشرفة عشرات المواطنين، يرفعون أيديهم إلى أعلى ينتظرون اللحظة التي يترك فيها أوراق المال.. وما هي إلا لحظات قليلة ويحرر العجوز الأوراق من قبضة يده، وتتساقط مثل المطر على الأيدي المفتوحة أسفل الشرفة وعلى استعداد تام للقبض على كل ما يمكنها من أوراق مالية.



