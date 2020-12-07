إصابات وأسماء ضحايا ومصابي حادث الأتوبيس على الطريق السريع بالمنصورة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحية بمحافظة الدقهلية بإستقبال مستشفي المنصورة الدولي 5 مصابين في حابة حرجة من بينهم طفل حالته مستقرة، في حادث سير علي الطريق السريع امام جامعة السلاب.

وكشف مصدر طبي عن استقبال مستشفي المنصورة الدولي "السيد ا ا ا " 38 سنه (سندوب) سائق الاتوبيس مصاب باشتباه كسر بالفقرات،" فتحي ا ف " 24 سنه (نقيطه) ومصاب باشتباه كسر في عظمتي الساق اليمين والفخذ اليمين، "الاء ش ع " 18 سنه (نقيطه) ومصابة باشتباه كسر في عظام الساق اليسري وعظام الوجه واشتباه نزيف داخلي

وأصيب " مصطفي م ف" طفل سنه وتلات شهور (نقيطه) اشتباه خلع في عظمه الفخد والورك، وحالته مستقره، و" ليلى ا ف " 24 سنه (نقيطه) مصابة باشتباه نزيف بالمخ.

ونتج عن الحادث مصرع ليلي ابراهيم فتحي عقب وصولهة المستشفي توفت ف المستشفى، وسها على محمد على (نقيطه) 43 سنه لقيت مصرعها بموقع الحادث. 

وأكد شهود عيان أن الحادث وقع بين أتوبيس خاص وسيارة ملاكي في طريقه لشراء شبكة عرس، ومن بين المصابين العروسان.

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