طائرة روسية تعترض طائرات استطلاع امريكية وفرنسية فوق البحر الأسود





أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي اعتراض مقاتلة روسية من طراز"سو-30" لـ 3 طائرات استطلاع إثنان منهما أمريكية والثالثة فرنسية فوق البحر الأسود.

وأصدر المركز الروسي بيانا اليوم الاثنين جاء فيه: أن الرادارات الروسية رصدت أهدافًا جوية تقترب من حدود الدولة الروسية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود، وفقا لوكالة سبوتنك الروسية.

وأضاف: أنه"لتحديد الأهداف الجوية ومنع الانتهاكات لحدود الدولة، أقلعت مقاتلة من طراز "سوخوي-30" تابعة للدفاع الجوي للقوات الجوية والدفاع الجوي المشتركة للمنطقة العسكرية الجنوبية، وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع استراتيجية من نوع "آر اس-135" وطائرة تزويد الوقود من نوع "كي اس -135" التابعة لسلاح الجو الأمريكي وطائرة استطلاع "سي 160 جي" تابعة للقوات الجوية الفرنسية".