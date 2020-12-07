طائرة روسية تعترض طائرات استطلاع امريكية وفرنسية فوق البحر الأسود

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
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أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي اعتراض مقاتلة روسية من طراز"سو-30" لـ 3 طائرات استطلاع إثنان منهما أمريكية والثالثة فرنسية فوق البحر الأسود.
وأصدر المركز الروسي بيانا اليوم الاثنين جاء فيه: أن الرادارات الروسية رصدت أهدافًا جوية تقترب من حدود الدولة الروسية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود، وفقا لوكالة سبوتنك الروسية.
وأضاف: أنه"لتحديد الأهداف الجوية ومنع الانتهاكات لحدود الدولة، أقلعت مقاتلة من طراز "سوخوي-30" تابعة للدفاع الجوي للقوات الجوية والدفاع الجوي المشتركة للمنطقة العسكرية الجنوبية، وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع استراتيجية من نوع "آر اس-135" وطائرة تزويد الوقود من نوع "كي اس -135" التابعة لسلاح الجو الأمريكي وطائرة استطلاع "سي 160 جي" تابعة للقوات الجوية الفرنسية".

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