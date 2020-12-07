"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تعاون مروان خوري مع الشاعر علي المولى في عمل جديد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

أعرب الشاعر اللبناني علي المولى عن سعادته بالتعاون مع النجم اللبناني مروان خوري، في أغنية جديدة استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وقال علي المولي في تصريح خاص للفجر الفني إن الأغنية من ألحان مروان خوري، والأغنية تنتمي للطابع الاجتماعي، ولم يتم تسجيلها حتى الآن.

يذكر أن مروان خوري، شارك مؤخرًا في إحياء حفل غنائي ضمن أغاني مهرجان الموسيقى العربية في دورته الأخيرة والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

وكان مروان قد حقق نجاحا كبيرا بأغنيته الأخيرة مش مرتاحة والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أخبار تهمك

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 22 ساعة

يوفنتوس يفقد نجمي الفريق ضد برشلونة بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ 33 دقيقة

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

منذ ساعة و 27 دقيقة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ ساعة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تخطيط الأهلي توصي بتمديد عقد نجم الفريق

منذ 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

10:29 م

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

10:29 م

محافظ كفرالشيخ بعد واقعة تسريب غاز الكلور: لا تأثير على مياه الشرب أو خواصها الطبيعية

09:36 م

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر