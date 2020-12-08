سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8-12-2020

استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، مقابل الجنيه المصري على استقرار، بعد إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد خلال نوفمبر الماضية ليصل إلى مستويات 39.222 مليار دولار هو ما يكفي واردات البلاد لمدة 7.3 شهر.









أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 8-12-2020:









سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري 15.60جنيه للشراء، و15.70جنيه للبيع.





وسجل في كل من مصر إيران للتنمية، و أبو ظبي الإسلامي، و15.62جنيه للشراء و15.72جنيه للبيع.





بينما سجل في البنك المركزي المصري 15.60جنيه للشراء، و15.73جنيه للبيع.



