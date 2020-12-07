خبير سياسي: مصر وفرنسا تجمعهما علاقات استراتيجية كبيرة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية والسياسية بجامعة باريس، إن مصر وفرنسا تجمعهما علاقات إستراتيجية ثنائية بمختلف المجالات، وهناك ثقة كبيرة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن هناك ترجمة حقيقة تلك العلاقة بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر في العديد من الملفات منها شرق المتوسط والملف الليبي والملف اللبناني.

وأضاف خطار، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن مباحثات الطرفين في باريس أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لباريس، تركزت على التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والفرنسي، في مكافحة الإرهاب، كذلك التعاون العسكري الحالي خاصة مع اليونان وقبرص والإمارات، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية – الفرنسية.

وأشار أستاذ العلاقات السياسية، إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون، أكد مدى التطابق والتوافق بين البلدين، كذلك وجهات النظر، في أكثر من ملف، موضحا أن أنقرة تشعر الآن بعزلة كبيرة في ظل العقوبات المنتظرة لها من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن سلوكها في شرق المتوسط، وفرض نفسها في عمليات التنقيب كذلك سياستها في عدم احترام القانون الدولي وانتهاك سيادة الدول الأخرى.

كما أكد خطار، أن العلاقة بين مصر وفرنسا قوية، ومستمرة وهناك توافق كبير والعمل على تعزيز أطر التعاون المشترك، وتكريس هذا التفاهم من خلال التعاون في أكثر من مجال.

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