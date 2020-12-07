عمر مروان: لا يوجد إقبال كبير حتى الآن على رفع الدعاوى "أون لاين"

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن عملية الميكنة ومشروع إقامة الدعوى اونلاين يساعد المواطن بالعودة بالتعويض لمن أساء استخدام حق التقاضي ضده، حيث أن تيسير عملية التقاضي من ضمن فوائد مشروع الدعاوى" أونلاين ".

وأكد "مروان"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: أن عملية التطوير التكنولوجي والرقمي لمنظومة القضاء، مهمته الرئيسية تيسير التقاضي وإختصار الوقت وسرعتة، مشددًا على إمكانية إقامة الدعوى "أون لاين" حيث أنه بات سهلًا فقد أصبح بالإمكان إقامة دعوى مدنية إلكترونيا بواسطه بوابة مصر الرقمية ليس ذلك فقط بلأ اصبح ايضًا بالامكان تسديد رسوم إقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال كروت الائتمان ".

وكشف الوزير أنه جرى بالفعل إنفاذ مشروع إقامة الدعوى "أون لاين" في 7 محاكم ابتدائية بالقاهرة، لكن حتى الان لا يوجد إقبال كبير على إقامة الدعوى "أون لاين"، ونسعى لتعميم مشروع الدعوى "أون لاين" على باقي المحاكم وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات كونها المنوطة بتدشين البنية التكنولوجية لعملية الرقمة، معقبًا: " نقيب المحامين نفسه أقام دعوى مدنية "أون لاين"".

وفيما يخص سوء استخدام بعض المواطنين لمبدأ الحق في التقاضي في رفع قضايا كيدية وإمكانية سن تشريع يمن إساءة استخدام هذا الحق قال الوزير: "الدستور يكفل حق التقاضي وتيسيره للمتقاضين،ولا يجوز سن تشريع لمنع إساءة استعمال هذا الحق".

مؤكدًا أن من حق المواطن الذي تعرض لدعاوى كيدية أن يلجا إلى طلب التعويض وأوضح أن من أسباب زيادة القضايا الناجمة عن إساءة الحق في التقاضي في مصر مقارنة بالخارج التكلفة الكبيرة لأتعاب المحاماة بالخارج مقارنة بمصر".

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