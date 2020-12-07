وزير المالية: مصر ثاني أفضل دولة عالميا في الناتج المحلي الإجمالي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي ساعد فى توفير العملة الصعبة التي نستطيع بها شراء القمح والأدوية والمستلزمات الطبية من الخارج، قائلا: "لولا الاصلاح الاقتصادي مكنش هيبقى في عملة صعبة تجيب الادوية والمستلزمات الطبية ونستورد مواد بترولية لتسيير أمور حياتنا".

وأضاف "معيط" في لقاء بكاميرا برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مصر ثاني أفضل دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن هذا يعنى أن اقتصاد مصر يحقق ايرادات".

وتابع: "في خلال الـ4 شهور الماضية عملنا نمو 15.5% في ايرادات الدولة، والعالم يسير بالعكس، ايراداته تقل، وما يحدث من خدمات للمواطن، الاصلاح الاقتصادي اعطى مساحة فيها من خلال الايرادات، وبقول ربنا كرمنا بالإصلاح الاقتصادي وهو تعبنا ولكن فى الظرف اللي بنمر به نبص ونقارن نفسنا بالدول الثانية وننظر لتقديرات صندوق النقد الدولى ومؤسسات التنصيف الدولية والمستثمرين الاجانب عن وضع مصر الاقتصادي".

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