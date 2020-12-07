شاهد.. "الرحمة تنتصر".. سيد ماهر طفل مشرد يغطي كلبه "ببلوفر صوف"

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عرضت الإعلامية إيمان الحصري مقطع فيديو يرصد قيام الطفل سيد ماهر، الذي يعيش في الشارع بالرحمة والعطف على أحد الكلاب، حيث يقوم بتغطيته ببلوفر لحمايته من برد الشتاء.



وأشادت "إيمان" خلال تقديم برنامجها "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين بالتصرف الذي قام به هذا الطفل على الرغم من أنه يحتاج إلى الكثير من الأشياء.



من جانبها قالت جدة الطفل إنها تعيش في الشارع ولا يوجد مسكن لها، وهي من قامت بتربية هذا الكلب بعد أن ماتت الكلبة الأم في حادث سيارة.



وقامت شيخة في الكويت بإعلان تكفلها برعاية سيد ماهر وتوفير مسكن له، في الوقت الذي قامت دار الأورمان بإعلان أنها ستقوم بتوفير الفرش لهذا المسكن، كما أن وزير التربية والتعليم الدكتور أشار إلى أنه سيقوم بدراسة كيفية التحاقه بأحد المدارس.

